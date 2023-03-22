كل ما تود معرفته عن خطوات استخدام البوابات الإلكترونية في السكك الحديدية «فيديو»

حددت هيئة السكك الحديدية، خطوات استخدام البوابات الإلكترونية، مُعلنة عدد من التعليمات المهمة التي يجب على الركاب اتباعها جيداً، لافتة إلى التعاون مع شركات قطاع خاص محلي في مجال تطوير وتجديد السكة الحديد وفي مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات نظم الإشارات.

نشرت الهيئة فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خطوات استخدام البوابات الإلكترونية، مؤكدة أنه لا يمكن عبور أكثر من شخص بنفس التذكرة، وتم تخصيص بوابات لدخول وخروج ذوي الهمم بكل مدخل.

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية

- يجب الحصول على تذكرة السفر والاحتفاظ بها حتى محطة الوصول.

- الدخول بإتجاه السهم الأخضر في المواجهة.

- وضع التذكرة على عدسة الماكينة لقراءتها.

- يوجد بوابات للدخول وأيضاً بوابات للخروج.

- التذكرة تستخدم مرة واحدة فقط.

شراكات مع القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل، عن المشروعات الجارى التعاقد على إدارتها وتشغيلها مع القطاع الخاص، موضحة أنه يجر حالياً التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية وجارى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر «إيجيفراى – ايرتراك».