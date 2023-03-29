ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية داخل عدة محلات في الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، عدة حملات تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع الغذائية، داخل مدينة كفر الزيات ومدينة طنطا، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

ضبط ألعاب نارية

تلقي المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إخطار من مدراء تموين طنطا وكفر الزيات، يفيد بضبط كميات كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية، وبعض من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك.

ضبط 10119 صواريخ متفجرة وشماريخ شديدة الانفجار و الخطورة على الأمن العام وممنوع تداولها قانونا.

ضبط 3221 قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون علي العبوات داخل شقة تقوم بتعبئة حلوى أطفال مجهولة المصدر بدون بيانات تفيد الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بتلك المخالفات.

ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية

أسفر المرور عن ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات وقدرها 5500، عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية بداخل محلات بيع الأغذية بكفر الزيات.

ضبط 12900 صاروخ وألعاب ناريه بداخل محلات بيع الهدايا بكفر الزيات والتي تضر بمستخدميها نظرا لخطورتها واحتوائها على ماده البارود.

تحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بيع سلع غذائية بدائرة مركز كفر الزيات وتم التحفظ على المضبوطات.