النائب أيمن محسب: الدولة جادة في توسيع مشاركة التيارات السياسية بالحوار الوطني

ثمَّن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، دعوة المنسق العام للحوار الوطني، لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية المشاركين في الحوار الوطني، لإرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار، مؤكدا أنها تمثل تحركا لتفعيل مشاركة أكبر عدد من الأحزاب والكيانات ومن مختلف الفئات لإصباغ التنوع والاختلاف على مقترحات وتوصيات الحوار الوطني.

الحوار الوطني يأتي للتأكيد على رغبة الدولة في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد

وقال محسب إن الحوار الوطني إنما يأتي للتأكيد على رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل يضمن احتضان كل التيارات والكيانات، داعيا الجميع لسرعة المشاركة بفاعلية وقوة في الحوار الوطني.

الحوار الوطني أثبت جديته منذ اليوم الأول

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحوار الوطني أثبت جديته منذ اليوم الأول ويستكمل ما بدأه بنفس القوة والفاعلية فمنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار ويعكف مجلس الأمناء على اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن مشاركة واسعة وفعالة من مختلف فئات المجتمع.