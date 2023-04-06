وفاة الطالب الثالث في حادث فاقوس بالشرقية.. لحق بصديقيه بعد شهرين

لقي طالب بكلية الطب مصرعه بعد مرور نحو 67 يومًا على احتجازه داخل المستشفى لتلقي العلاج، إثر إصابته في حادث تصادم، ليلحق بصديقيه اللذان توفيا معا يوم وقوع الحادث الذي وقع نهاية شهر يناير الماضي.

وقوع حادث تصادم مروع في فاقوس

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلها 3 طلاب بكلية الطب بجامعة الزقازيق وسيارة نقل جامبو، بمدخل فاقوس، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من الطلاب وسائق السيارة وهم "باسل محمد بدران، 18 عاما، طالب بكلية الطب، أحمد رشدي عبدالعال، 18 عاما، طالب بكلية الطب، ومحمد طارق فوزي، 30 عاما، سائق، فيما أصيب أحمد محمد حسين سرايا، 18 عامًا، طالب بكلية الطب.

وفاة الطالب الثالث من ضحايا الحادث

وبعد احتجاز طالب كلية الطب الأخير في المستشفى لتلقي العلاج اللازم لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم داخل المستشفى، بعد مرور أكثر من شهرين متأثرا بإصابته.

ويستعد أهالي فاقوس لتشييع جثمان الطالب الراحل فور الانتهاء من صدور تصريح الدفن.