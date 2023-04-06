موقع عالمي يسلط الضوء على تجربة تطوير عزبة خير الله في مصر

سلط موقع globaldesignnews الضوء على التطورات التي تشهدها إحدى شوارع القاهرة بهدف خلق بيئة آمنة للسكان.

وجاء في التقرير: «نتيجة لعملية صارمة للمشاركة المجتمعية لخلق بيئة آمنة، يحول مشروع التجديد الحضري هذا من قِبل أحمد حسام سعفان الشارع إلى بيئة نابضة بالحياة».

وواصل التقرير: «رحاب شارع مجدي الخولي هو مشروع تجديد حضاري مدفوع بالمجتمع المحلي بتنسيق من أحمد حسام سعفان من مركز دوار للفنون والتنمية والسفارة الهولندية بالقاهرة».

وحسب التقرير، فبعد نجاح مركز دوار العزبة الثقافي، تم إطلاق نبتة من التجديد الحضري في قلب عزبة خير الله في إطار عملية صارمة للمشاركة المجتمعية لخلق بيئة آمنة للأطفال والنساء والرجال، وعلاوة على ذلك، إدخال الابتكارات الحضرية التي يمكن أن تعزز نوعية حياتهم.

واعتمد نهج المشروع على سلسلة من الاجتماعات المجتمعية التي تمت الإشارة فيها إلى مدخلات التصميم.

من ناحية أخرى، تضمنت منهجيات البناء استخدام المواد والعمالة من المنطقة نفسها لتعزيز الاستدامة الاقتصادية. تضمن المشروع تجديد ارتفاعات المباني، والبنية التحتية، ومقاعد الشوارع، والأرصفة، والمناظر الطبيعية، والإضاءة، ومنطقة مخصصة للأطفال متعددة الأغراض قابلة للفصل.

واستندت سلسلة ورش العمل إلى طرح سؤال «ما هو الشارع بالنسبة لك؟» في مكان مثل عزبة خير الله، الشارع هو كل شيء.

في بعض الأحيان يكون هو فناء المعيشة للجلوس والمشاركة، وفي أوقات أخرى يكون مكانا للاحتفالات حيث يتم نقل المنطقة بأكملها إلى قاعة واحدة كبيرة.

في غضون عامين من خلال هذا المشروع، كان تحديد مثل هذه الفكرة يتغير باستمرار بسبب الشروط المتعلقة بالملكية والتفضيل والتسوية.

المضي قدما في المشروع جاء إدراكا بأن الضروريات الأساسية مثل الرصف والبنية التحتية والإضاءة كانت أكثر أهمية بكثير من مقدمة للغات معمارية جديدة.

https://globaldesignnews.com/resulting-from-a-rigorous-process-of-community-participation-to-create-a-safe-environment-this-urban-renewal-project-by-ahmed-hossam-saafan-transforms-the-street-into-a-vibrant-environment/