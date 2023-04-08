المنشد مصطفى محمد: مدرسة «الشيخ عمران» الأقرب لقلبي «فيديو»

قال مصطفى محمد، المنشد الديني، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم كاملا من عمر 6 سنوات، وكان يسمع إذ اعة القرآن الكريم كثيرًا، حتى بدأ يحاكي الشيخين نصر الدين طوبار ومحمد عمران، مشيرا إلى أن أحب المدارس لقلبه مدرسة الشيخ «عمران» رحمة الله عليه.

وأضاف «محمد»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم أحمد الحسيني، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أنه يجب على كل منشد توصيل الإحساس والشجن والطرب للمستمع، لافتًا إلى أنه أصبح يجيد فن الإنشاد الديني وضبط مخارج الحروف بسبب إتقانه أحكام التلاوة، موضحا أنه يحب الابتهالات الدينية وسماع التواشيح من الشيخ سيد النقشبندي.

«مولاي» أشهر ابتهالات النقشبندي

وأشار المنشد الديني، إلى أن ابتهال «مولاي» من أشهر ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي والتي يحب الاستماع لها كثيرا، موضحًا أنه دخل مجال الإنشاد وأنشد أول أنشودة وعمر 12 عاما، وذلك بفضل المعملين التي يدرس على أيديهم في المدرسة، متابعا أنه بدأ بالمشاركة في الإذاعات المدرسية ثم الحفلات المدرسية، وصولا إلى تسجيل بعض الفواصل في القنوات الفضائية وغير ذلك.

الشيخ محمد عمران قدوته

وتابع، بأن الشيخ محمد عمران قدوته كونه صوته يشبه صوته ويلامسه، وهو ما يجعله يشعر بالفخر والشرف، لافتًا إلى أنه يفضل الإنشاد من التراث القديم عن الإنشاد الحديث لأن بعض المنشدين يستخدمون «فلاتر» صوتية، وغيرهم من الأساليب التي لا يصح أن يستخدمها المنشد.