السجن المشدد 10 سنوات لصياد يُتاجر في المخدرات ببورسعيد 

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم صياد بالحكم المشدد 10 سنوات ضبط بحوزته بـ10 لفافات مخدرات ببورسعيد وتغريمه 100 ألف جنيها عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

انعقاد محكمة بورسعيد الجنائية

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة للنظر في القضية التي تعود أحداثها إلى يوم 30 ديسمبر 2022 بدائرة قسم الزهور المتهم فيها عصام محمد بخيت ويعمل صياد، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير تصريح سلاح أبيض عبارة عن كتر.

أقوال الشهود

وشهد الضابط مازن عاطف جابر محمد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه والسلاح سالف البيان من يده، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 128 لفافة لجوهر المخدرات والسلاح للدفاع عن نفسه والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

تقرير المعمل الكيميائي

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات تحوي الاندازول والكربوكسميد المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.