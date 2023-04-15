خبير مقامات: الشيخ محمود رمضان كان صاحب صوت نقي وأبدع في مقام الكرد

قال الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، إن الشيخ محمود رمضان كان صاحب صوت نقي وجوابات حادة وتحكم ومرونة، فقد كان قارئا ذكيا، لأنه لاحظ أن معظم القراء لا تستخدم مقام الكرد، فأبدع فيه.

أصل المقامات الصوتية

وأضاف عبدالوهاب خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «في الماضي، كان هناك 7 مقامات وتم اختصارها في كلمتي صنع بسحر، فالصاد صبا والنون نهاوند والعين تعني العجم والباء بيات، والسين سيكا والحاء حجاز، والراء رست، وبعد ذلك تم الاعتراف بمقام الكرد وأصبحت المقامات الأصلية ثمانية وقيل صُنع بسحرك».

مقام الكرد ناعم

وتابع خبير الأصوات والمقامات، ان مقام الكرد ناعم، وهذا الأمر متواجد في صوت الشيخ محمود رمضان، كما استخدم مقامات كثيرة مثل البيات وهو من نفس الكرد، كما استخدم أيضا الصبا والحجاز، وذهب إلى الرست والنهاوند، ويعتبر النهاوند هو الأصل لأن الجنس الفرعي فيه كُرد.