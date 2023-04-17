إصابة 9 أشخاص في تصادم ملاكي وأتوبيس على طريق «القطامية - السخنة»

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس على طريق «القطامية - العين السخنة»، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث.

تصادم سيارتين

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق «القطامية - السخنة» يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى أتوبيس كانت منتظرة بجانب الطريق ووقوع إصابات.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، بسيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

معاينة مكان الحادث

وتوجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي «أ ه ل 817» وأتوبيس كان على جانب الطريق رقم «هـ ف ج 291» بالكيلو 46 على طريق «القطامية - العين السخنة» اتجاه العين السخنة، وإصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

ومن جنبها أعلنت مديرية الشئون الصحية أن مستشفى السويس العام استقبل 9 مصابين بالحادث، وعلى الفور تم إجراء الأشعات والفحوصات اللازمة بكافة التخصصات.

وتابعت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بزيارة الحالات والاطمئنان عليهم فور وقوع الحادث، في حضور الدكتور أحمد نوح، مدير مستشفى السويس العام، مؤكدة أنه تم التعامل مع حالات المصابين التي تراوحت ما بين الكدمات والسجحات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.