محافظ الشرقية يستعرض أعمال رصف وتطوير شوارع مدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجهين الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

وبدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي عز الدين حافظ والحاجة حكمت وصولاً لتقاطع شارع رمضان بنطاق حي ثان الزقازيق بطول 700 متر وإجمالي مسطح 8 آلاف متر، وذلك بعد إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع شونه البنك الأهلي بمنطقة الإشارة، خلف مبنى رئاسة حي ثان، وكذلك شارع الهدي بإجمالي مسطح 11 ألفا و500 متر، وبتكلفة إجمالية 5 ملايين و500 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

متابعة الشركات المنفذة للمشروعات

وشدد المحافظ على رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة امام الشركة لإنهاء اعمالها طبقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أهمية تطوير المناطق العشوائية و العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية بها لإعادة الوجه الجمالي و الحضاري لها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.