كشف ملابسات تغيب فتاة بالشرقية.. مريضة نفسية وعادت في اليوم ذاته

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن استغاثة بشأن تغيب فتاة، عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وبالفحص، أمكن التوصل لزوج شقيقة المذكورة، وباستدعائه وسؤاله، قرر بتغيب «شقيقة زوجته» بتاريخ 19/4/2023 عقب خروجها من منزلها لشراء بعض المستلزمات، وتأخرها في العودة، فنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تعاني من «مرض نفسى».

وأوضح أنه عُثر عليها بدائرة مركز شرطة بلبيس وأعادها للمنزل في اليوم ذاته، مشيرا إلى أنه لم يحرر ثمة محاضر بغيابها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.