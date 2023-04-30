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«الداخلية» تيّسر إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

كتب:

محمد بركات
01:33 م | الأحد 30 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، وتقديم التيسيرات لهم.

استقبال الحالات المرضية

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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بقلم محمد بركات