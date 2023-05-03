عمرو موسى: الشعب المصري يسأل عن الكثير من الأمور ويجب الرد عليه

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أخرجت دستور مصر 2014، إن الشعب المصري يشعر في هذه المرحلة بالكثير من القلق، ويتساءل المواطنون عن السياسات المصرية وتوجه مصر والأزمات التي نواجهها ويخافون على مصير هذا البلد.

وأضاف موسى، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن الناس في مصر يتساءلون عن الحريات وضماناتها والبرلمان وأدائه والأحزاب وأهليتها، والاستثمار وتراجعه، وهروب الاستثمارات المصرية لتربح في أسواق أخرى، كما يتساءل الناس عن تضخم الأسعار إلى أين ومتي؟ وهل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطأتها؟ وهل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟ كما يتساءلون عن مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، وإلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها، كما يتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطيا والتي آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف لإغلاقه نهائيا.

وتابع: «الإجابة يجب أن تكون صريحة وأمينة ولو كانت صادمة، فيجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية كافة مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة الحوار الوطني، وأرى بكل صراحة أن نتائج هذا الحوار ولو كانت من الطبيعي أن ترفع لرئيس الدولة إلا أنه يجب أن تبلغ للشعب عن طريق البرلمان لمناقشتها، فإذا جاءت من الحكومة مقترحات محددة بناءً على توصيات محددة من هذا الحوار يجب على البرلمان أن يكون على علم واطلاع من خلال التقارير التي تقدم إليه رسميا من هذا الحوار».