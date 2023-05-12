هل يجوز فرض نفقة عند غياب الزوج؟.. محام يجيب

النفقة الزوجية من أكثر الدعاوى التي يحدث عليها جدال داخل محاكم الأسرة، وبشكل يومي، كما يحدث بسببها العديد من الخلافات، سواء قبل الانفصال بالود أو بحكم قضائي، ولذلك تتساءل السيدات اللاتي يبحثن عن كيفية تنفيذ حكم النفقة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هل تجوب النفقة على الزوج حال كان غائبا.

النفقة في قانون الأحوال الشخصية

وخلال التقرير التالي، تجيب «الوطن» عن السؤال الذي يشغل بال بعض السيدات وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وكيف يتعامل القانون في هذه الحالات؟ بحسب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، عن وجوب النفقة الزوجية على الغائب.

إثبات الزوجة ليسار زوجها

وقال حمودة إنه يحق للزوجة إقامة دعوى لتطالب بحقها في النفقة الزوجية، سواء كانت في حالة انفصال أو الزيجة مستمرة، والتي يجب على الزوج دفعها من تاريخ العقد الصحيح بينهما، ويحق لها الحصول على نفقة غذاء وكسوة ومسكن ومصاريف علاج، وذلك بعد أن تقدم الزوجة للمحكمة وثيقة زواجهما، وتقديم ما يفيد يسار زوجها، وإثبات ذلك.

هل يجوز فرض نفقة زوجية للغائب

وأجاب الخبير القانوني على التساؤل الذي يراود العديد من السيدات، هل يجوز فرض نفقة زوجية حال غياب زوجها، موضحا أنه يفرض على الزوج الغائب نفقة زوجية لأنه لا يمنع غياب زوجها من فرض النفقة عليه.