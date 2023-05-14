عبدالرحيم كمال يتحدث عن تجربته في الأدب والسيناريو بالإسكندرية

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن، تنظيم ندوة يستضيف خلالها الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساء، ومن المقرر يتحدث عبدالرحيم كمال، عن تجربته في كتابة الأدب والسيناريو، وتدير الندوة الدكتورة سحر شريف، أستاذة النقد والأدب الحديث بجامعة الإسكندرية.

معلومات عن عبد الرحيم كمال

وعبد الرحيم سيناريست وقاص وروائي، صدر له ما يزيد على 9 كتب وروايات وأكثر من 18 عملًا سينمائيًا ودراميًا وإذاعيًا منها «القاهرة كابول، جزيرة غمام، وأهو ده اللي صار، ونجيب زاهي زركش، ونوس، وشيخ العرب همام»، ويستعد حاليا لتقديم نصه مسرحية «صاحبة الوردة» على المسرح القومي.

حصل عبدالرحيم كمال على دعم الرئيس السيسي، الذي وجّه له الشكر على جهوده في الاهتمام بالوعي من خلال أعماله الفنية، وذلك عبر مداخلة على الهواء في برنامج تليفزيوني، كما حصل على جائزة أفضل سيناريست عن مسلسل «جزيرة غمام» بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، في 2022.