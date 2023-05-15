ارتياح بين طلاب الثالث الإعدادي بالدقهلية بعد امتحان العلوم: سهل ومباشر

رصدت «الوطن» أراء طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان مادة العلوم، حيث سادت حالة من الرضا والهدوء بين الطلاب بعد خروجهم من اللجان، وأجمع الطلاب على أن الامتحان كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

أراء الطلاب في امتحان العلوم

وقال عمار رائف، طالب، في مدرسة ابن لقمان الإعدادية، إن امتحان العلوم سهل، وكان عبارة عن أربعة أسئلة، بداخل كل سؤال عدة فقرات، وقليل منها تحتاج إلى التركيز.

وأضاف أحمد عدنان، طالب في نفس المدرسة، «الامتحان كان كويس، بس المشكلة إن الوقت كان غير كاف، واللجان كانت مشدودة بعض الشيء ولكن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وكذلك الضعيف.

وذكرت الطالبة مي محمد لـ«الوطن»، أن امتحان العلوم كان في مستوى الطالب المتوسط: «الامتحان كان في العموم كويس، لكن كان طويل، ومحتاج تفكير في بعض النقط، وده اللي أخذ وقت مننا لكن في المجمل كان معقول».

قلق أهالي طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية

وعاش أهالي طلاب الشهادة الإعدادية حالة من القلق أثناء أداء أبنائهم امتحان مادة العلوم، اليوم الاثنين، إذ حرص العشرات من أولياء الأمور على التواجد وانتظار الطلاب للاطمئنان عليهم.

وأبدت السيدة رفاعي، كبير معلمين بالمعاش بالدقهلية لـ«الوطن»، قلقها أثناء انتظار حفيديها التوأم أمام المدرسة بالدقهلية، وقالت: «الاثنين بيستعدوا للامتحان ويساعدوا بعض في المذاكرة، وأنا بنتظرهم في الخارج، في أيدي المصحف بقرأ سورة يس، وهدفي إنها تحميهم، وتساعدهم يحلوا الامتحان بسهولة برعاية ربنا ليهم».

وقالت أميرة عادل والدة طالبة لـ«الوطن»، غنها اعتادت الجلوس في انتظار خروج ابنتها من امتحان الشهادة الإعدادية: «قاعدين على قلق وترقب، منتظرين أي حد يطمنا إن الامتحان كويس، أو في المستوى المتوسط، لأن بناتنا بتخاف وتقلق أن يحصل أي حاجة، أو يكون في أسئلة صعبة».