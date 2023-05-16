رئيس لجنة الأمانة الفنية بالحوار الوطني: ننتظر افتتاح المتحف الكبير قريبا

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحكومة تواجدت داخل جلسات الحوار الوطني بناء على رغبتها، خاصة أنها تنفذ البرامج ولديها إحصاءات مهمة، لذا نرحب بكل المقترحات والآراء التي تقدمها.

دور الدولة في الترويج السياحي

واستشهد «فوزي»، خلال مشاركته في جلسة «تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، ضمن فعاليات لجنة السياحة بالحوار الوطني، بدور الدولة في الترويج للأماكن السياحية، مثلما حدث في حفل نقل المومياوات الملكية، وإحياء طريق الكباش، لافتا إلي أن هذه الكرنفالات أقيمت تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دور الإعلام السياحي

وطرح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني تساؤلا على الحضور: «علينا أن نسأل أنفسنا.. هل الإعلام السياحي والترويج للأماكن السياحية غير موجود؟»، وقال إن الإجابة «لا»، والدليل اهتمام اليادة السياسية بهذا المجال، وهناك عديد من المشاهد السياحية موجودة في الأغاني والأفلام والإعلانات، وننتظر افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا.

وأوضح، أن وسائل الإعلام لا تصنع الحدث، بل تقوم بتسليط الضوء عليه والتروج له، مضيفا «يجب أن منصفين في نظرتنا، وندعو كافة الأطراف المختصة بالسياحة كي تدرك دور الإعلام السياحي».