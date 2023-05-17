استقالة المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس بعد تحقيقات رقابية

أعلنت المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، راشيل رولينز، اليوم الأربعاء، تقديم استقالتها بعد أن اتهمتها هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل بـ«سوء السلوك»، بما في ذلك تبادل المعلومات غير العلنية مع صحفي، وطلب تذاكر مجانية لمباراة رياضية.

محاولة التأثير على المحامي العام

واتهم مكتب المفتش العام التابع لوزارة العدل الأمريكي، رولينز، بمحاولة التأثير على سباق محامي مقاطعة سوفولك في الولاية ، وفقًا لتقرير صدر الأربعاء نقلت عنه صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وجاء في التقرير أن رولينز ربما تكون قد شاركت معلومات حساسة من وزارة العدل تتعلق بتحقيق محتمل مع المدعي العام المؤقت آنذاك، كيفن هايدن، الذي كان يترشح للمنصب، حيث دعمت منافسه السياسي في الانتخابات التمهيدية لعام 2022.

تقرير مكتب المفتش العام

ويقول التقرير إن مكتب المفتش العام قد تلقى معلومات تفيد بأن رولينز كشفت أيضًا عن رسائل سرية من وزارة العدل إلى مراسل من صحيفة "بوسطن هيرالد" ومحرر مشارك من صحيفة "بوسطن جلوب".

كما اتهمت المدعي العام بطلب 30 تذكرة مجانية لحضور مباريات فريق «بوسطن سلتكس»، وإعطائها للاعبي كرة السلة الشباب المحليين لكي يحضروا المباراة، وأنها طالبت بتذكرتين لنفسها، وأنها قامت بمداخله لبرنامج إذاعي محلي لمناقشة قضية تم إبعادها عنها.