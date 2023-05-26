«بقى هي دي» أغنية جديدة لنتاليا بعد تعاونها مع عادل حقي

انتهت الفنانة نتاليا، السويدية الأصل، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «بقى هي دي»، التي حضرتها خلال الفترة الماضية، تمهيدا لطرحها على المنصات الموسيقية المختلفة.

«بقى هي دي» تناقش قضية الخيانة، إذ تؤكد نتاليا أنه لا مبرر لها، وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي محمد جشم باشا، والملحن علاء الراوي، والموزع عمر إسماعيل.

ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار مع المخرج الذي سيقود العمل.

نتاليا وعادل حقي

يذكر أن نتاليا تعاونت مؤخرا مع الموزع عادل حقي في أغنية «فتش جيبك» التي كتب كلماتها الشاعر محمود شوقي، ولحنها معتز أمين، من إنتاج شركة «فرعون جروب- روماني البطل»، وتخطت المليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

آخر أغنيات نتاليا

طرحت نتاليا مؤخرا، أغنية «عتاولة»، التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، من كلمات حسام طنطاوي، ألحان معتز أمين، توزيع إسلام ساسو، إنتاج شركة فرعون جروب - روماني البطل.