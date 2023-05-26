شركة فولفو السويدية للسيارات تبدي رغبتها في زيادة استثماراتها بمصر

بحث الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، توفير مزيد من فرص التعاون في الصناعات المستهدفة في المنطقة الاقتصادية، مع شركات سويدية، وقدم عرضًا تخلله شرح تفصيلي عن الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، خاصة أن طبيعة المنطقة تمكن المستثمرين من النفاذ إلى السوق المحلية المصرية والأسواق الخارجية.

استراتيجية الهيئة لتوطين عدد من القطاعات الصناعية

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور إبراهيم عبد الخالق، حسبما ذكر بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، في منتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقِد بمقر السفارة المصرية بالسويد، في إطار استكمال جولته الترويجية لأوروبا.

وتحدث عن استراتيجية الهيئة الخاصة بتوطين عدد من القطاعات الصناعية، ومنها توطين صناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، مشيرا إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها المنطقة الاقتصادية، لتوطين صناعات الوقود الأخضر.

كما التقى نائب رئيس المنطقة، خلال مشاركته بالمنتدى، بممثلي شركات فولفو للسيارات، وسكانيا لتصنيع الأجهزة الثقيلة، وإير بون جروب للهيدروجين الأخضر، ومؤسسة بيزنس سويدان لتشجيع الاستثمارات، والمجلس العالمي للصناعات السويدية، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية السويدية المسئولين عن مكاتب الشرق الأوسط وإفريقيا.

فولفو تعلن رغبتها لزيادة الاستثمار في مصر

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، في بيانها، أن دان بيترسون، نائب الرئيس الأول لهيكل وحدة الأعمال بمجموعة فولفو السويدية، أعلن عن رغبة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر، حيث تتواجد الشركة من خلال أحد وكلائها، وتعمل على تحديث وسائل المواصلات العامة في مصر بتصنيع سيارات النقل الجماعي بالسوق المصري.

وأكد أن الشراكة مع مصر، تمهد لمزيد من التعاون، وخلق مزيد من فرص العمل والتدريب للعمالة الفنية داخل مصر.

كما التقى نائب رئيس المنطقة الاقتصادية، بممثلي شركة Epicenter، التي تعمل على مبادرات داعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم الخدمات المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتنمية المواهب والقدرات.

ومن الجدير بالذكر، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تكثيف جولاتها الترويجية بين القارتين الأوروبية والآسيوية، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها، لتوطين الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية الهيئة 2020 /2025.