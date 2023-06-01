مقرر مساعد «السياحة» بالحوار الوطني: أولويتنا جذب 30 مليون سائح خلال 5 سنوات وبحث سبل فتح الفنادق المغلقة

أكدت د. أمانى الترجمان، مقرر مساعد لجنة السياحة بالحوار الوطنى، أن أولوية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى وضع خطة استراتيجية شاملة من شأنها جذب 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك من خلال دراسة كاملة لمتطلبات السياح وتعريفهم بمقومات رحلتهم السياحية.

جذب السياحة لمصر سيتطلب تنظيماً داخلياً على أعلى مستوى من قِبل جميع الجهات المعنية

وأوضحت «الترجمان» فى حوارها مع «الوطن» أن جذب السياح لمصر يتطلب تكاتف الجهات المعنية ووضع خطة إعلانية تتضمن شرح كل الأماكن السياحية، وذلك بعد إجراء دراسة عن طابع السائح الذى تروج له الأماكن السياحية ومعرفة متطلباته وميوله.. وإلى نص الحوار:

أماني الترجمان: خطة لتسويق المعالم السياحية.. ودراسة شاملة لكل متطلبات السائحين

ما أولوية عمل لجنة السياحة خلال الفترة المقبلة؟

- أولوية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة هى وضع خطة استراتيجية شاملة تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال خمس سنوات، على أن تشتمل زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستقبال السائحين، وبحث سبل وضع حلول جذرية للفنادق المغلقة لتعود لطاقم العمل الفندقى من جديد بما يضمن تجاوبها مع القانون وعدم مخالفته، إضافة إلى العمل على الوصول لحلول جذرية وعاجلة لمشكلات الاستثمار فى ذات المجال، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

من وجهة نظرك.. كيف نستطيع جذب السياح لمصر؟

- عملية جذب السياحة لمصر تتطلب تنظيماً داخلياً على أعلى مستوى من قِبل جميع الجهات المعنية ووضع كل الجهات الخدمية التى تقدم خدماتها للسياح تحت إطار قانونى منظم تابع لوزارة السياحة يشتمل على كافة أسعار الخدمات التى تقوم بها تلك الجهة، وذلك ضماناً لعدم استغلال السائحين الذى يحدث من البعض، ومنح الجهة المعنية أحقية المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية حال اكتشاف الواقعة، إضافة إلى دراسة شاملة لكافة متطلبات السياح، حيث تختلف متطلبات السائح الآسيوى عن «الأمريكى» عن «الخليجى»، وذلك ضماناً لحثه على تكرار الزيارة لمصر.

من وجهة نظرك.. هل تحتاج الأماكن السياحية فى مصر إلى تسويق إعلامى؟

- لا يوجد شك فى أن التسويق الإعلامى للأماكن السياحية والأثرية يلعب دوراً مهماً فى جذب أنظار السياح تجاهها، لكن يجب مراعاة الأبعاد الأيديولوجية فى التسويق السياحى للأماكن السياحية، فالأوروبيون وسائحو الغرب يرغبون بأن تكون السياحة بين المعالم الأثرية التى يغلب عليها الطابع التاريخى، بهدف حب الاستكشاف، خاصة أن الحضارة المصرية تعد أول وأعرق حضارة فى العالم وتعود جذورها لأكثر من 7000 سنة، أما السائح الخليجى فيعشق السياحة الساحلية والترفيهية التى تعد هواية له وتلبى كافة احتياجاته، حيث يتجه معظم السياح من دول الخليج إلى الشواطئ والأماكن الترفيهية التى يغلب عليها الطابع الاحتفالى.

كيف يمكننا أن نضع خطة ناجحة للتسويق السياحى؟

- وضع خطة للتسويق عن المعالم السياحية فى مصر يجب أن يتم بوضع ضوابط معينة، تتمثل فى تحديد الجمهور المستهدف من الإعلان السياحى، بمعنى أن نعرف متطلبات الجمهور وميوله، إضافة إلى تحديد الوقت الذى نطلق فيه الإعلان السياحى، إضافة إلى العنصر البشرى القائم على عملية الترويج، فيجب أن يكون على دراية كبيرة بطبيعة الجمهور المستهدف، وذلك ضماناً لإيصال الرسالة على أكمل وجه دون أى نقصان أو خلل.

إنتاج أفلام ومسلسلات

فكرة إنتاج أفلام ومسلسلات بالمناطق السياحية فكرة جيدة، كونها تشرح الطابع الذى يغلب على المنطقة المقصودة بالترويج، فإذا كان الفيلم أو المسلسل السياحى يستهدف التعريف بالمناطق السياحية بأسوان فيجب أن يضمن الفيلم أو المسلسل طبيعة المعيشة لأهالى أسوان وإبراز الطابع الإيجابى الذى يغلب على أهالى المحافظة