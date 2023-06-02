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إحالة 45 محضرا بالمخالفات في الأسواق للنيابة بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
09:17 م | الجمعة 02 يونيو 2023
حملات تموينية علي الأسواق بالدقهلية

حملات تموينية علي الأسواق بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن شن حملات مرورية مفاجئة علي الأسواق والمخابز بالدقهلية، ونتج عنها إحالة 45 محضرا بالمخالفات اليوم الجمعة، بهدف التصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأكدت المحافظة في بيان صحفي لها أنها لن تسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، ووجهت بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

تنظيم حملات تموينية بمراكز الدقهلية

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في بيان صحفي أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر والمنزلة ومنية النصر وتمي الأمديد وميت سلسيل ومحلة دمنة وشربين.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر وهي، 19 محضر نقص وزن، و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و3 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 8 جوال، ومحضر عدم وجود ميزان داخل المخبز، محضر انتهاء من الإنتاج ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، و9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر مخالفة تعليمات، ومحضر تبديد حرز وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت محافظة الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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بقلم آية حسنين