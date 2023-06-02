مصرع ربة منزل بصعق كهربائي في الجيزة

لقت ربة منزل مصرعها بصعق كهربائى أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد بحضور عامل خرده إلى ديوان القسم وأبلغ عن وفاة زوجته بصعق كهربائى أثناء الاستحمام، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين وجود أسلاك كهربائية عشوائية داخل الحمام، وتبين أن المتوفية لا يوجد بها اى إصابات، وبالفحص تبين أن المتوفاة لقت مصرعها بصعق كهربائي أثناء وجودها بالحمام.

وبسؤال زوجها أفاد بأن نجله نادى عليه وأبلغه أن والدته ملقاة بالحمام في حالة إغماء وهناك تجمع للمياه بأرضية الحمام، وأثناء محاولته احتضانها لاسعافها شعر بصعق كهربائى فقام بفصل التيار وتبين وفاة زوجته، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.