مصرع عاطل اصطدم بحنطور في الجيزة

لقي عاطل مصرعه فى حادث تصادم بشارع أبو الهول السياحي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشروق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى الشروق بوصول عاطل 60 سنة، متوفى، وبه آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم أثناء سيره بالطريق فأمر المقدم احمد عصام رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير المتوفى بطريق أبو الهول السياحي اصطدمت به عربة حنطور قيادة سائق 25 سنة أثناء عبوره الطريق، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.