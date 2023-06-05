هل صاحب البيت أحق بالإمامة من الضيف؟.. «الإفتاء» تكشف

دائما ما يختلط الأمر على الكثير من المسلمين حول أحقية الشخص الأولى بالإمامة خاصة في حال وجود الضيف داخل المنزل، فالبعض اختلف حول هذا الأمر فمنهم من رأى بأنه لأبد أن يُصلي صاحب البيت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر تشدد في هذه المسائلة معتقدا أن الأولى بالإمامة هو من تنطبق عليه الشروط سواء كان الضيف أم المضيف، وهو الأمر الذي حسمت فيه دار الإفتاء المصرية الجدل.

هل صاحب البيت أحق بالإمامة؟

وحسمت دار الإفتاء المصرية خلال فتوى عبر موقعها الرسمي هذا الأمر، مؤكدا أنه إذ لم يكن بين المصليين شخص ذو سلطة فيقدم صاحب المنزل في الصلاة وإن كان من هو أفقه أو أقرأ أو أورع منه، ولكن يستحب صاحب المنزل أن يقدم من هو أفضل منه إذا رغب في ذلك.

وأضافت الإفتاء بأن الفقهاء اجتمعوا على أنه في حال وجود ذو سلطان، كأمير ووالٍ وقاضٍ فهو أولى بالإمامة من الجميع حتى من صاحب المنزل وإمام الحي، مستشهدا بابن عمر الذي كان يصلي خلق الحجاج، فضلا عن الإمامة تُعتبر في الأصل مظهر من مظاهر النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الشعائر الدينية، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ».

من أحق بالإمامة؟.. الإفتاء توضح

كما استشهدت الإفتاء بما روى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».