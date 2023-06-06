«القوى العاملة» بالقليوبية تعلن توافر 399 وظيفة في 10 شركات

أعلنت مديرية القوى العاملة توافر 399 وظيفة جديدة بالقليوبية في 10 شركات، إذ كشت عن ذلك من خلال النشرة القومية للتوظيف للشهر الجاري، موضحة أنه يمكن تلقي طلبات التوظيف في هذه الفرص من خلال ديوان المديرية ببنها ومكاتب العمل والشركات المعلنة، بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه وبعضها يشترط خبرة أو بدون.

وتستعرض «الوطن» وظائف القوى العاملة الجديدة المتوافره حاليا عن طريق مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وهي كما أوضحتها إيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة، كالتالي:

خريطة وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

- 150 وظيفة بالشركة العربية للخزف – أبوزعبل الخانكة.

- 7 وظائف هاي فارم لتصنيع الادوية والكيماويات بالمنطقة الصناعية الأولي بالعبور.

- 41 وظيفة ميس فينوس للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالعبور ش 100 متفرع من ش 90 قطعة 12.

- 5 وظائف بريجو للصناعات الغذائية بالعبور.

- 20 الزهرة البيضاء للتريكو شبرا الخيمة.

- 37 مصنع منزكلوب للملابس الجاهزة شبرا الخيمة.

- 5 وظائف الشرق الأوسط للمنسوجات شبرا الخيمة.

-26 هلا سويت للصناعات الغذائية شبين القناطر.

- 45 ستایل جروب شبين القناطر.

- 3 وظائف وادي النور للزراعة المتطورة كفر شكر.

تفاصيل وظائف القوى العاملة بالقليوبية

وأضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة بالقليوبية وتفاصيلها متواجدة على موقع المديرية على الفيس بوك وموقع وصفحة الوزارة الرسمية وان الرواتب تبدأ من 2500 جنيه حسب الخبرة وشروط كل وظيفة وكل شركة كالتالي :

يذكر ان وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تاتي في متاحة لحملة الشهادات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون شهادات برواتب مجزية وتامينات إجتماعية في إطار توفير الوظائف وتحري الصدق والمصدقية في نشر فرص العمل حيث تجري متابعة التعيين مع الشركات والغجراءات الكاملة لضمان حق المعينين الجدد