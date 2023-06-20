مسؤول بـ«القبطية الإنجيلية»: المرحلة الثانية تستهدف 500 ألف مزارع.. وزراعة مليون فدان قمح

قال المهندس ماجد بولس بولا، نائب رئيس التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدى الجهات الشريكة فى مبادرة «ازرع»، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق المرحلة الأولى لمبادرة «ازرع» من داخل أحد الحقول بقرية صفط الغربية فى محافظة المنيا، بهدف زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل عباد الشمس وفول الصويا.

وأضاف «ماجد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المبادرة اهتمت بتدريب صغار الفلاحين على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة من خلال تطبيق «المرشد الذكى»، الذى يتيح للمزارعين الحصول على خدمات متنوعة تشمل تكيف الزراعة مع التغيرات المناخية، وزيادة الإنتاجية والجودة، وترشيد التكاليف، والوصول للأسواق الرئيسية.. وإلى نص الحوار:

المهندس ماجد بولس: وفرت تقاوى ونفذت مدارس حقلية لزيادة إنتاجية «القمح» وتقليل التكاليف

حدثنا عن المرحلة الأولى لمبادرة «ازرع».

- المرحلة الأولى بمبادرة ازرع استهدفت 5 محافظات بهدف التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح فى المحافظات المستهدفة، وذلك من خلال توفير التقاوى عالية الجودة والمعتمدة، والتعاون مع وزارة الزراعة، وتنفيذ المدارس الحقلية لدعم المزارعين بشكل فنى وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فى زراعة المحصول، مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج.

متى تم إطلاق المرحلة الأولى؟

- مديرية الزراعة فى محافظة المنيا أطلقت المرحلة الأولى بمبادرة «ازرع»، بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى شهر نوفمبر الماضى، من داخل الحقول الزراعية بقرية صفط الغربية، بهدف النهوض بالمزارعين المصريين الصغار وتحقيق الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

ما المحافظات المستهدفة بها؟

- محافظات المرحلة الأولى هى: «البحيرة، الدقهلية، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، القليوبية»، والتحالف الوطنى أطلق المبادرة لنشر الأمل والخير، بهدف الاهتمام بصغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، حيث انطلقت فى نهاية عام 2022 فى الـ5 محافظات.

كم تبلغ مساحات الأرض المنزرعة بالقمح فى المرحلة الأولى؟

- المبادرة أسهمت فى زراعة 150 ألف فدان قمح بالتعاون مع 106 آلاف فلاح من صغار المزارعين، وشجعت على زراعة القمح، وجرت الزراعة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى، وجرى عقد 2000 مدرسة حقلية فى كل قرى المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى.

هل تم عقد ورش عمل لمناقشة تحديات الإنتاج الزراعى؟

- قبل أيام نظمت الهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا، تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ورشة عمل عن تحديات القطاع الزراعى وتنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية، بحضور الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، رئيس أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة الداعمة للتحالف ومبادرة ازرع بمحافظة المنيا، وذلك للوصول لعدد من المقترحات والتوصيات، والعمل عليها أثناء تنفيذ المرحلة الثانية فى نوع من التكامل والتنسيق والنزول على الأرض والمساس بالقضايا المتعلقة بالمواطن.

حدثنا عن إطلاق المرحلة الثانية.

- تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ازرع قبل أيام خلال احتفالية كبيرة للحصاد بمناسبة الإنجاز الذى تحقق فى الوصول إلى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول إلى 100 ألف مزارع وزراعة 150 ألف فدان، والمرحلة الجديدة للمبادرة تستهدف 500 ألف من المزارعين وزراعة مليون فدان من القمح فى محافظات المرحلة الأولى، وهى «بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج»، ومحافظات المرحلة الثانية وهى «قنا، أسوان، الوادى الجديد».

«المرشد الذكى» يقدم برنامجاً متكاملاً للمزارعين يبدأ من تجهيز التربة حتى الحصاد بحسب المناخ ونوعية المحصول

ماذا عن التدريب على «المرشد الذكى»؟

- «المرشد الذكى» يعتمد على برامج فنية ومحطات لرصد التغيرات فى الطقس، ويقدم برنامجاً فنياً متكاملاً يبدأ من تجهيز التربة وحتى الحصاد، بحسب المناخ ونوعية المحصول وموقع الأرض الزراعية، والتدريب على استخدامه يساعد الفلاحين فى معرفة الأسعار والتقنيات الزراعية الحديثة، وتحسين جودة المحاصيل والحفاظ على البيئة، ويوفر معلومات عن تدوير المخلفات الزراعية والحصول على شهادات الجودة، مما يساعد المزارعين على المنافسة فى الأسواق الأكثر ربحية، مثل أكتوبر والعبور.

هل استفاد صغار الفلاحين منه؟

- أفاد «المرشد الذكى» صغار الفلاحين فى معرفة أسعار المنتجات والمحاصيل، وتحسين تقنيات الزراعة وتوقيت إضافة المبيدات والأسمدة، وتقديم الإرشادات الزراعية التى تعزز الإنتاجية وتحافظ على البيئة، حيث تم تصميمه من خلال برامج فنية لـ16 محصولاً زراعياً، وهو مرتبط ومتصل بمجموعة من المحطات التى ترصد وتقيس التغيرات فى الطقس من رياح ورطوبة وأمطار، ويقدم برنامجاً فنياً متكاملاً من بداية تجهيز التربة وحتى الحصاد.

مدارس حقلية

عقدت الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية سلسلة من المدارس الحقلية، وكان آخرها قبل أسبوعين داخل قرية منهرى فى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بهدف تدريب صغار المزارعين على استخدام المرشد الذكى، وتعريفهم بطرق الزراعة الحديثة والجيدة وتوقيتات إضافة المبيدات والأسمدة فى الوقت المناسب، والتعرف على التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك المياه ومعرفة أمراض النباتات، وتقديم الإرشادات الزراعية التى تنهض بالمحاصيل وتحافظ على البيئة من خلال منع حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة.