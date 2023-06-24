المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة ترويج المخدرات بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، شقيقين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 29 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، قيام المتهم الأول في يناير من العام الجاري 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وشقيقه المتهم الثاني بحيازة وإحراز بقصد الإتجار مخدري الإندازول والكيتامين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بورود معلومات له مفادها حيازة وإحراز المتهمان مواد مخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وأبصرهما بالطريق العام حائزين ومحرزين كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله 50 كيس بلاستيكي صغير شفاف اللون يحوي كل منهما مخدري الكيتامين والإندازول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.