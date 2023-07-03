اقتراح برغبة في «النواب» لإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والمبيدات

تقدمت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

سبب تقديم الاقتراح

وقالت عضو مجلس النواب، إنّها تقدمت بالاقتراح بناءً على الشكاوى والمقترحات التي تم الاستماع لها من المزارعين بعدم وجود رقابة فعلية تؤمن المزارع المصري من الغش التجاري في الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والمبيدات

وطالبت النائبة، بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية ومنح التراخيص اللازمة لتداول بيعها والرقابة على أسعارها وصلاحيتها، حيث تقوم اللجنة بوضع قائمة تحديث سنويا بأسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور في مصر كما يوجد بالدول المتقدمة زراعيا.