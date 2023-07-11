ضبط 59 تاجر سلاح ومخدرات في حملة مكبرة بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية، استهدفت دائرة قسمي شرطة «أول وثان أسيوط»؛ لضبط الجريمة بشتى صورها، ولا سيما تجار الأسلحة والمواد المخدرة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «9 بنادق آلية –12 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 36 متهمًا لـ25 منهم معلومات جنائية.

ضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة

كما ضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهمًا لـ18 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 458 حكمًا قضائيًا متنوعًا.