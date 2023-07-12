افتتاح مبنى إداري بمركز شباب قرية البوها في الدقهلية بتكلفة 1.5 مليون جنيه

افتتحت الدكتور منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، المبنى الإداري الجديد لمركز شباب البوها التابع لإدارة شباب ميت غمر، والذي يخدم القطاع الشبابي، بحضور عدد من النواب، بمساحة 250 متر مربعا، بتكلفة إجمالية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه، يتضمن مبنى خدمات، وصالة للأنشطة الرياضية، ومكتبة لخدمة النشء والشباب وأهالي القرية.

توفير مراكز ونوادي شباب مجهزة بجميع مراكز المحافظة

وأضافت أن وزارة الشباب و الرياضة تقوم بدور فعال لدعم الشباب والنشء في الدقهلية، من خلال توفير مراكز ونوادي شباب مجهزة بجميع مراكز المحافظة، وذلك لخلق جيل رياضي قادر على تحمل مسئولياته، وداعم لوطنه ومُعد بشكل جيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لمصر، تحت رعاية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتلبية لطلبات الأهالي المتكررة بضرورة إنشاء مركز شباب يخدم أبنائهم.

وأكدت أن جميع أجهزتها تولي اهتماما كبيرا بتطوير و رفع كفاءة البنية التحتية و الإنشائية لمراكز ونوادي الشباب بنطاق محافظة الدقهلية.