خبيرة سياحية: مطروح «مالديف مصر» ومقصد لاستجمام الملوك

قالت راندا العدوي خبيرة سياحية، إنّ مرسى مطروح المحافظة الوحيدة التي تجمع كل أنواع السياحة، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية أو البيئية، وهذا الأمر غير موجود في كل المحافظات إذ إنّ كل محافظة تتميز بنوع خاص بها، فمثلًا الأقصر تتميز بالسياحة الثقافية، بينما الإسكندرية تمتاز بالسياحة الثقافية والشاطئية.

وأضافت «العدوي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مرسى مطروح كانت واجهة لاسترخاء الملوك والأمراء في عهد القدماء المصريين، إذ إن الملكة كيلوباترا لها منطقة مشهورة هناك، متابعة بأن المصريين أطلقوا على هذه المحافظة عدة أسماء مثل «مطروح جنة، وأيضا مالديف مصر»، مؤكدة أنها وجهة سياحية لكل دول العالم.

أهم المزارات مرسى مطروح

وتابعت بأن من أهم المزارات في محافظة مرسى مطروح متحف «روميل» نسبة إلى جينرال ألماني، ومتحف البيت السيوي، والعلمين، وأم الزخم، ومعبد رمسيس الثاني، وحمام كليوباترا، والممشى الزجاجي الذي يستمتع به كل المصريين، فضلا عن كهف الملح الذي يجذب كل المواطنين الذين يبحثون عن الراحة والعلاج من الحساسية والربو، وغيرهم من الأماكن.

مطروح تناسب جميع شرائح المجتمع

وأشارت خبيرة سياحية، إلى أنّ مرسى مطروح تتميز بالزيتون وزيت الزيتون و«اللب»، فضلا عن كونها تناسب جميع شرائح المجتمع، بسبب شواطئها المفتوحة، والفنادق المختلفة، إذ إنها من المحافظات التي تتميز بثقلها السياحي، وستكون على الخريطة السياحية بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.