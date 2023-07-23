«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يظهر تلاعب شخص باللوحات المعدنية لسيارته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور مصحوب بصورة ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المعدنية بصورة مخالفة للوحات الرسمية الصادرة عن المرور.

وجود آثار تلاعب وقطع باللوحات المعدنية

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وتبين تواجده خارج البلاد وبفحص السيارة تبين وجود آثار تلاعب وقطع باللوحات المعدنية لتشكيلها كما ظهرت بالمنشور.

السيارة متروكة أسفل العقار

بسؤال زوجته أقرت بأن السيارة متروكة أسفل العقار محل سكنهما منذ مغادرة زوجها البلاد في 19 يوليو الجاري، وأنه حال علمه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قام بإعادة اللوحات إلى أصلها قبل مغادرته البلاد وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة.