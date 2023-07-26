الأحزاب المؤيدة لـ«القائمة المطلقة» تحدد المزايا.. بينها تمثيل المرأة والشباب

طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية بنظام القائمة المطلقة في الانتخابات، لعدة أسباب من وجهة نظرهم تمثل الأفضل، وتتناسب مع المرحلة الحالية، رافضين لنظام القائمة النسبية، ومن بين هذه الأحزاب «تحالف الأحزاب المصرية، مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر أكتوبر، المؤتمر والوفد».

وجاءت أبرز المزايا لنظام القائمة المطلقة في الانتخابات من وجهة نظر هذه الأحزاب كالتالي:

- تسهم في تنمية الحياة النيابية في مصر، وانعكاس ذلك على استقرار البرلمان.

مزايا القائمة المطلقة

- لا يمكن الطعن على نظام القائمة المطلقة دستوريا، على عكس نظام القائمة النسبية.

- تعبر عن كل طوائف الشعب دون أي استثناء، كونه يجمع ما بين الأدباء والمثقفين والأكاديميين والخبراء والشعبيين والفلاحين في قائمة واحدة.

- تجمع ما بين الأحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة في شباك واحد على أن يحتفظ كل حزب بأجندته الخاصة.

- يحقق العدالة ويضمن تمثيل «الكوتة».

القائمة المطلقة تدعم قوة الأحزاب

- اختيار القائمة يتم من كيان مشكل من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قدير على تمثيل العشب المصري في الانتخابات سواء النيابية أو المحلية.

- تدعم قوة الأحزاب أيا كان عددها، وتقوي فكرة التعدد الحزبي.

- تخلق تنافسا أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين في الدائرة الواحدة.

- تحصل فيه قائمة الحزب على «50% زائد واحد» من الأصوات الناخبة، أي أن الحزب الفائز بهذه النسبة يحصل على كافة المقاعد المخصصة للدائرة.

- تتماشى مع روح الدستور.