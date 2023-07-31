حسام بدراوي: اللامركزية في الحكم تُسهم في سرعة حل مشاكل المجتمع

أكّد الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، أنَّ اللامركزية في الحكم المحلي هي الأنسب لنظام الحكم في مصر، وتسهم في حل مشكلات المجتمع بشكل فوري.

اللامركزية في الحكم

وقال «بدراوي» في تصريحاته لـ«الوطن»: «اللامركزية في نظام الحكم المحلي هي تكليف دستوري واجب النفاذ كونه يمنح الفرصة للقيادة التنفيذية داخل كل محافظة بالحرية والاستقلالية في اتخاذ القرار تجاه المشاكل دون الرجوع للرؤساء، وذلك باعتبارها الجهة الأقرب للمشكلة وتعي تفصيلاتها وتدرك الطرق الرشيدة لحلها وذلك بمعاونة المجلس الشعبي المحلي الذي يعد البوصلة والمحرك الأساسي لحل المشكلات».

الاتصال بين المجالس الشعبية المحلية والسلطة التنفيذية

وتابع مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030: «يجب أن تكون طرق الحل والقرارات التي تتخذها المحافظة تجاه المشكلة أو الأزمة التي تواجهها لا تتعارض مع دستور البلاد أو تخالف القواعد والقوانين»، معربًا عن أمله بصدور قانون يوسع آفاق الاتصال بين المجالس الشعبية المحلية والسلطة التنفيذية.