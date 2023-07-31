تطييب رفات الشهيد أبانوب في ببا والفشن وسمسطا

احتفلت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، بعشية عيد الشهيد أبانوب النهيسي، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، حيث صلى الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية صلوات العشية في كنيسة الشهيد بكفر جمعة التابع للإيبارشية، وفي ختام العشية طيّب نيافته رفات الشهيد أبانوب بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية.

الاحتفال بعيد الأمير تادرس الشطبي

كما احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا بعيد استشهاد الأمير تادرس الشطبي، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الخميس الماضي، حيث دشّن الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية، كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي في قرية صندفا ببني مزار.

تدشين المذبح على اسم الأمير تادرس

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الأمير تادرس، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا صموئيل المعترف، والقبلي على اسم السيدة العذراء.

وشارك الأنبا أنيانوس صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، بحضور شعبي كثيف.