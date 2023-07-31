السابع «رياضة»: نفسي في منحة دراسية بالجامعة الأمريكية

حالة من الفرحة عمَّت أسرة الطالب إبرام جمال حنين جاد، الطالب بمدرسة ناصر العسكرية بنين بمدينة أسيوط، بعد حصوله على المركز السابع بالثانوية العامة على القسم العلمى رياضيات. وقال «إبرام»: «علمت بالخبر من زملائى وحتى الآن لم أستوعب ما حدث.. وعلى الرغم من أن أسرتى تعمل فى المجال الطبى فإننى اخترت الهندسة». وأضاف لـ«الوطن»، أنه خلال الدراسة اجتهد كثيراً من أجل تحقيق النجاح وكل أسرته كانت تشجعه كون والده صيدلانياً وشقيقه فى كلية الطب وشقيقته الثالثة فى مرحلة الثانوية، وأشار إلى أنه بذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق هذا النجاح. ونوه «إبرام» بأنه يتمنى أن يحصل على منحة بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية أو جامعة بها تعليم عالٍ، وقال: «رياضتى المفضلة كرة القدم ولعب البينج بونج وقدوتى العالم نيوتن، وأقرأ له كثيراً وأتمنى أكون مثله وأشكر كل أسرتى على وقوفها بجانبى، وأنصح زملائى بالاجتهاد من أجل تحقيق الحلم».