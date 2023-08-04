انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم غرقا في سوهاج

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمساعدة أهالي نجع عمودة، بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، من انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء من ترعة نجع حمودة، لقوا مصرعهم غرقا بها ظهر اليوم .

التصريح بدفن الجثامين

وجرى نقل الجثامين لمستشفى ساقلتة المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة التي انتقلت للمعاينة، لإنهاء الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثامين، وصرحت بالدفن وتسليمها لذويهم، رأفة بحال الأب المكلوب في 3 من أطفاله.

ومن المقرر تشييع جثامين الـ3 أطفال مساء اليوم من أمام منزل العائلة، بدوار أولاد على، وقد أفاد تقرير مفتش الصحة أن الـ3 لقوا مصرعهم نتيجة إسفكسيا الغرق.

تحرير محضر بالواقعة

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد مصرع 3 أطفال أشقاء بترعة نجع حمودة.

وبالانتقال تبين غرق 3 أطفال، هم: الطفل مروان مختار باهي أبو الوفا، 10 أعوام، وشقيقه مكي مختار باهي أبو الوفا، 9 سنوات، وشقيقه الأصغر مهدي مختار باهي أبو الوفا، 6 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.