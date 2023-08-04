مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا بترعة نجع حمودة بسوهاج

لقي ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم غرقا فى ترعة نجع حمودة بنجع حمودة بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، أثناء ممارستهم للسباحة بالترعة هربا من حرارة الجو، ومازالت الجهود مستمرة لاستخراج الجثامين.

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد مصرع 3 أطفال أشقاء بترعة نجع حمودة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث كما انتقلت وحدة إنقاذ نهري وبالانتقال تبين غرق 3 أطفال دون العاشرة هم الطفل «مروان.م» وشقيقاه الأصغر مكي ومهدى.

تحرير محضر بالواقعة

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي جهودها لانتشال جثامين الأطفال الثلاث، وجرى تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال «محمود، م»، أحد أبناء عمومة والد الأطفال من نجع حمودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النجع بأكمله يبحث عن الأطفال لانتشال الجثامين قبل أن يحل المساء ويتوقف البحث.