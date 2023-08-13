حالة البحر وحركة الأمواج على الشواطئ اليوم الأحد.. الأجواء مناسبة للأنشطة

أعلنت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد مناسب لكافة الأنشطة البحرية، إذ تشهد حالة البحرين المتوسط والأحمر حركة أمواج خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج في الأول من (1 :1.75 متر)، وفي الثاني من (1 :1.5 متر).

وأرجعت الأرصاد أن استقرار حالة البحرين على الشواطئ يرجع للتحسن النسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح علي أغلب الأنحاء مما تزيد من الإحساس بتحسن الأجواء.

درجات الحرارة على المدن الساحلية

وجاءت درجات الحرارة على المناطق الساحلية التي تحتوي على شواطئ ففي بلطيم الحرارة العظمى 33 والصغرى 24، جمصة 34 25، رأس البر 32 24، دمياط 32 24، بورسعيد 32 25، الإسماعيلية 35 23، السويس 35 24، العريش 32 24، رفح 32 24.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الأحد في رأس سدر 36 25، وفي طابا 37 25، شرم الشيخ 40 30، الإسكندرية 30 24، العلمين الجديدة 31 24، مطروح 30 24، السلوم 31 23، سيوة 35 23، رأس غارب 38 28، الغردقة 39 28، سفاجا 38 29، مرسى علم 38 28.

حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم الأحد انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة بعد أن شهد الأيام الماضية موجات ارتفاع وصلت خلالها الحرارة في بعض المدن لـ45 درجة مئوية.