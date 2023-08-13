النيابة تعاين حادث عقار حدائق القبة المنهار دون إصابات

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة منذ قليل، لمعاينة عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة انهار دون وقوع خسائر بشرية وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من الحي لكشف الأسباب.

النيابة تعاين حادث انهيار منزل حدائق القبة

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بانهيار منزل قديم في شارع مصطفى عمر بدائرة قسم حدائق القبة، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إنقاذ بري لمكان انهيار المنزل، تحسبا لوجود أشخاص داخله، وانتقلت لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة المنزل المنهار، وتحديد سلامة العقارات المجاورة، ويقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما تم الاستعانة بلوادر الحي لإزالة الأنقاض.

العقار صادر له قرار إزالة منذ عامين

وتبين من معاينة النيابة والتحقيقات، أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عامين وخالٍ تمامًا من السكان، وحرر محضر بالحادث وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.