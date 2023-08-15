إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

شهدت الساعات الأخيرة الماضية، إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول مستشفى كفر الشيخ العام 5 مصابين في حوادث متفرقة بنطاق مركز كفر الشيخ، وجارِ تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبالفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، «أ.ع.ا»، 30 سنة، من كفر الشيخ، و«د.ا.ح»، 18 سنة، من قرية روينة، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب دراجة نارية.

كما أُصيب كل من، «ف.ع.ا»، 35 سنة، من قرية محلة القصب، بمركز كفر الشيخ، باشتباه كسور، لسقوطه من علو، و«ع.ا.م.ع»، 38 سنة، من بورسعيد، باشتباه كسور، لسقوطه من علو، وأُصيبت «ر.ر.ف»، 14 سنة، من كفر الشيخ، بجروح نتيجة استعمال السكين.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.