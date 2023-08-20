المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب أدبي 2023.. «احمي نفسك من الكيانات الوهمية»

حددت وزارة التعليم العالي، المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب أدبي، وذلك تزامنا مع أعمال التنسيق أمام الطلاب الثانوية العامة، وشددت على أهمية التركيز على المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب أدبي منعا للوقوع فريسة لأي كيانات وهمية في موسم التنسيق.

ومن المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب أدبي ما يلي:

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري ببورسعيد

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بقويسنا

الفني لترميم الآثار بالأقصر

المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب أدبي منها خدمة اجتماعية

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الإسكندرية

الفني للفنادق المطرية

الفني للفنادق بورسعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة بالقاهرة

معاهد تكنولوجية لطلاب أدبي

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة).

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي لنظم التجاره الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الكندى العالي للإدارة 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

وناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب، بأهمية معرفة المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب أدبي المعتمدة من الوزارة قبل ملء رغبات التنسيق.