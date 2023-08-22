«الصحة» توجه نصائح للمواطنين بعد ظهور إصابتين بمتحور كورونا الجديد

وجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، نصائح للمواطنين بعد ظهور حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد: «ننصح بارتداء الكمامات والحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة».

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «يجب أن نتبع الأسلوب الصحي الذي أجبرتنا عليه كورونا».

التعامل مع متحور كورونا الجديد

وأكمل: «العلماء يتعاملون بأكثر من طريقة مع المتحور، فيدرسون ما إذا كان أقوى من المتحور السابق، وأسرع انتشارا أم لا، ويؤدي لزيادة دخول المستشفيات والعناية المركزة أم لا، وهل يؤدي إلى زيادة معدلات الوفاة أم لا، وهل يتأثر باللقاحات أم لا».

سرعة المتحور الجديد

وأضاف حسام عبد الغفار: «المتحور الجديد أسرع انتشارا، لكنه لا يتسبب في مرض أشد حتى هذه اللحظة أو أعراض أشد، ولا يؤدي إلى زيادة الاحتياج إلى دخول المستشفيات والعناية المركزة».