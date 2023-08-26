كسر في ماسورة مياه في حدائق القبة.. ورئيس الحي: جارٍ إصلاحها (صور)

تلقت غرفة عمليات حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بلاغًا بشأن كسر في ماسورة مياه بشارع ترعة الجبل بجوار كنيسة دير الملاك، وعلى الفور توجه محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، وصلاح عبد الستار، سكرتير الحي، بصحبة إدارة المتابعة الميدانية والمحلات والإشغالات إلى موقع كسر ماسورة المياه.

وجرى اتخاذ اللازم بمعرفة المرفق المختص والقيام بإجراءات الإصلاح وشفط المياه بالتنسيق مع شركة مياه القاهرة والجهات المختصة.

التعامل مع شكاوى المواطنين

وأكد رئيس حي حدائق القبة أنه جارٍ العمل على إصلاح كسر المياه والدفع بالمعدات المطلوبة للموقع من أجل الانتهاء من الإصلاح وعودة ضخ المياه للمواقع المتضررة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.