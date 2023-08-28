كندا تفتح أبوابها لـ900 ألف طالب أجنبي.. ما القصة؟ (فيديو)

أعرب وزير الهجرة الكندي مارك ميلر عن شعور أوتاوا بالقلق نحو نزاهة النظام التعليمي، الذي يستفيد منه مئات الآلاف من الطلاب الأجانب، وليس فقط من الضغط الإضافي الذي يضعه هؤلاء الطلاب على أزمة السكن.

عدد لم يسبق له مثيل في تاريخ كندا

وأضاف ميلر في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، أنَّ كندا في طريقها لاستقبال 900 ألف طالب أجنبي هذا العام، وهو عدد لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، ويعادل تقريبا 3 أمثال عدد من دخلوا البلاد قبل 10 سنوات.

وأشار «ميلر» إلى أنَّ النظام الجامعي في كندا الذي يجذب الطلاب الأجانب إلى كندا مربح للغاية، لكن يصاحبه بعض الآثار الضارة وبعض الاحتيال في النظام، يستغل بعض الأشخاص ما ينظر إليه على أنه باب خلفي للدخول إلى كندا.

حزب المحافظين يهاجم رئيس الوزراء الكندي

وأضاف: «الجامعات الخاصة والعامة تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار كندي (14.7 إلى 22.1 مليار دولار) يدفعها هؤلاء الذين يأتون للدراسة من الخارج».

في السياق، هاجم حزب المحافظين المعارض مرارًا حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإخفاقها في حل أزمة الإسكان، إذ قال وزير الإسكان في وقت سابق إن الحكومة تدرس وضع حد لعدد الطلاب المسموح لهم بالدخول إلى كندا كل عام كوسيلة لتخفيف أزمة الإسكان، لكن ميلر شكك في إمكانية حدوث ذلك.

وتعد كندا وجهة جاذبة للطلاب الأجانب وتتميز بسهولة نسبية في الحصول على تصاريح عمل بها.

منح دراسية في جامعات كندا

وتشتهر العديد من الجامعات في كندا بتقديم المنح الدراسية الجذابة والمتنوعة للطلاب الدوليين والوافدين، بما في ذلك الطلاب المصريين بعد الحصول على نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وتستعرض «الوطن» تفاصيل أهم منح دراسية في كندا، وفقا لشبكة «topuniversities».

منح دراسية في جامعة ألبرتا الكندية

تُقَدَّمُ جامعة ألبرتا مجموعة من المنح الدراسية للطلاب الدوليين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 28 مليون دولار سنويًا.

منحة جامعة كولومبيا البريطانية في كندا

توفر جامعة كولومبيا البريطانية في كندا فرصة الدراسة المجانية للطلاب الدوليين الذين لا يملكون الإمكانيات المادية اللازمة لمواصلة تعليمهم بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

منح جامعة كوينز الكندية

توفر جامعة كوينز في أونتاريو مجموعة متنوعة من المنح الدراسية للطلاب الدوليين، إذ تختلف قيمة المنح حسب نوعها، وتُمنح هذه المنح تلقائيًا لجميع الطلاب الذين يقدِّمون طلب الالتحاق بالجامعة.