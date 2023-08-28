أحد المستثمرين: «العويس والفص» تتربعان على عرش المانجو

أكثر من 109 أعوام مرت على زراعة «العويس» فى أرض الإسماعيلية لتتربع على عرش أفضل الأصناف المحلية التى تنتجها المحافظة رغم زراعتها فى أكثر من منطقة أخرى كصعيد مصر والدلتا، إلا أن جودة محصول الإسماعيلية يفوق أقرانه من إنتاج المحافظات الأخرى.

شجرة متوسطة الحجم حباها الله ميزة إنتاج العويس والفص فى آن واحد، متميزة بتماسك كبير وطعم سكرى يفوق جميع أصناف المانجو.

يقول جلال أبوالطاهر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لـ«الوطن»: «صنف العويس هو أحد أقدم الأنواع فى مزارع المحافظة وينتشر فى معظم المزارع لكن بعدد أقل مقارنة بأشجار السكرى وأشجار الزبدية، وثمرة العويس متوسطة الحجم يصل وزنها إلى 150 جراماً تقريباً متميزة بقشرة متوسطة وحجم نواة أقل من باقى الأصناف، لكن تزداد نسبة السكر فى الثمرة بشكل كبير».

ويضيف: «نفس الشجرة تنتج حبة الفص، وهى ثمرة صغيرة لا يتعدى وزنها 50 جراماً لكن أصيبت بمرض خلال فترة تكوينها منع اكتمال النواة لشكلها الطبيعى وتركزت نسبة السكر فيها بنسبة أعلى، ما جعلها تتربع على عرش أصناف المانجو فى الإسماعيلية وتصبح الأغلى سعراً». ويشير «أبوالطاهر» إلى أن كيلو العويس فى الإسماعيلية بلغ هذا الموسم 65 جنيهاً فى الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو الفص 80 جنيهاً للكيلو و90 جنيهاً للدرجة الأولى منه، مضيفاً: «معظم التجار يفضلون تساقط الثمار من على الشجرة بدلاً من قطعها ووصولها إلى مرحلة النضج كاملة لتصبح من الدرجة الأولى لبيعها بأفضل سعر».

فيما قال سلطان العتيبى، أحد المستثمرين بالإسماعيلية، إن «الفص» الأكثر طلباً بالسعودية، ومن أكثر الهدايا وأفضلها التى يتم تقديمها فى المملكة العربية السعودية، مضيفاً: «كل أصدقائى يوصونى بالمانجو العويس والفص فى زيارتى لمصر فى فصل الصيف فهما من أجود الأنواع ويتحملان أيضاً الشحن فى الطائرات ودرجة الحرارة المرتفعة». وقال إن المحافظة تتميز بانتشار أشجار العويس بطول المدينة، وينقسم العويس إلى درجات أفضلها «السقط» وهو ما اكتمل نضجه على الشجرة بشكل كامل وتناول الغذاء اللازم له لترتفع نسبة السكر به بعكس ما يتم قطعه وتخويصه بوضعه فى أماكن مرتفعة الحرارة لتسريع نضجه وبيعه فى الأسواق.

ويكمل حديثه قائلاً: «موسم المانجو فى الإسماعيلية يعنى العويس والفص، ورغم دخول عدة أصناف أجنبية متميزة على مدار الـ20 عاماً الماضية، طغت على بعض الأصناف، فإن العويس والفص ما زالا محتفظين بمكانتهما متربعين على عرش أفضل الأنواع حتى الآن».