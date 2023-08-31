تحديد موقف صلاح من مواجهة أستون فيلا بعد عرض اتحاد جدة

يتساءل كثير من متابعي الكرة الإنجليزية، تحديدا فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، عن موقف الفرعون من خوض مواجهة أمام نظيره فريق أستون فيلا، عصر الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024، وفي ظل ارتباطه بالرحيل لاتحاد جدة السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد معقل الريدز، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein Sports Premium1HD.

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