شروط التقديم على منح دراسية للوافدين.. إليك قواعد القبول

يسعى الكثيرون سواء من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الخريجين، للحصول على منح دراسية في الجامعات الدولية، لتعظيم الاستفادة منها في الحياة العملية والحصول على مهارات مناسبة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة دوما.

آخر موعد للتقديم للمنح الدراسية

وتفتح الجامعات المصرية أبوابها أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بها عن طريق المنح الدارسية، حيث حددت وزارة التعليم العالي آخر موعد للتقديم على المنح يوم 15-9-2023.

شروط التقديم على المنح الدراسية للوافدين

- أن يكون المتقدم للمنحة الدراسية متفوق أكاديميًا ومُستوفي شرط الحد الأدنى، وهو 70% لطلاب الثانوية العامة، وتقدير جيد لمرحلتي الدراسات العليا.

- توافر الحد الأقصى للسن، وهو 19 عاما مرحلة جامعية، و26 سنة ماجستير، و32 دكتوراه.

- تقديم مقترح بحثي بالنسبة لراغبي الإلتحاق بالدراسات العليا.

- تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم.

- كتابة خطاب شخصي جيد.

- تقديم خطابي توصية على الأقل، مع توفير بيانات الموصين، من «هاتف وبريد إليكتروني» للتواصل معهم عند الحاجة.

- تقديم سيرة ذاتية تفصيلية.

- إجراء مقابلة شخصية عن طريق الزووم أو الهاتف ووفقًا للألية المتاحة، لمن تم اختيارهم مبدئيًا من لجنة التقييم والإختيار.

قواعد تنفيذ المنح الدراسية

وهناك ضوابط وقواعد خاصة بتنفيذ المنح الدراسية الخاصة بالتبادل الثقافي واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية EGY-AID للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا، وهي على النحو التالي:

- يجرى تسجيل طلاب المنح من خلال بوابة المنح طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

- سداد مبلغ 100دولار عند التسجيل، مقابل فحص وتقييم المستندات.

- استيفاء لشروط المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية.

- يحق للطالب المُتقدم عبر منصة «ادرس في مصر» على نفقته الخاصة والمستكمل لجميع الإجراءات، التقدم على المسار الخاص بالمنح «EGY-AID» في ذات العام.

- لا يجوز قيد طلاب المنح قبل ورود الرد من الجهات الأمنية المعنية.

- تخصص نسب من المنح المُقدمة من خلال البرامج والاتفاقيات الثقافية واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية، للترشيح على كليات «الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات»، وفقًا لما تراه اللجنة وتبعًا لأعداد الطلاب المُتقدمين للدراسة على نفقتهم الخاصة، وكذلك أعداد المُتقدمين للحصول على المنح من كل دولة على حدى.

- بالنسبة للطلاب الوافدين المرشحين على منح يتم قبولهم بالجامعات المصرية في الأقسام والشعب العادية فقط، وفي حال الرغبة في الالتحاق ببرنامج دراسي خاص بمصروفات، يسدد الطالب الرسوم المقررة لذات البرنامج.

- توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات.

- الطلاب الوافدون المُصدق على قبولهم من قبل رئاسة الجمهورية، لايحق لهم الاستفادة بالمنح الدراسية أو التقدم للإعفاء أو تخفيض رسوم ومصروفات الدراسة المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية، باستثناء طلاب منح الوكالة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

- يعفى طلاب المنح من الدول الإفريقية «الأنجلوفونية والفرانكفونية» من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية فيما عدا البرامج الجديدة.

- لا يجوز تبديل المنح الجامعية المقدمة إلى منح دراسات عليا أو العكس.

- لا يجوز تأجيل المنح التي تم الموافقة عليها من عام جامعي إلى العام التالي إلا بعد العرض على اللجنة المختصة.

- تسقط المنحة في حال عدم استفادة الطالب منها في عام الترشيح، ولا يتم استبدالها بطالب آخر.