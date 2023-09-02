تحالف الأحزاب عن قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم: يعكس رؤية مصر في عيون الخارج

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم باعتباره نموذج محاكاة لدعم وتمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

قرار الأمم المتحدة يؤكد مدى عمق الدولة المصرية في الاهتمام بملف الشباب

وقال مطر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن قرار الأمم المتحدة يؤكد مدى عمق الدولة المصرية في الاهتمام بملف الشباب وقوة استراتيجيتها في تمكين الشباب بمختلف المناصب القيادية بالدولة وذلك من خلال تحقيق نوع من أنواع الانفتاح على مختلف شباب العالم عبر المؤتمرات والمنتديات الشبابية والتي يعد أبرزها منتدى شباب العالم.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا «فقرار الأمم المتحدة الصادر تجاه منتدى شباب العالم يشير ويؤكد أن المؤتمرات الشبابية التي نظمتها الدولة على مدار الفترة الماضية تؤتي بثمارها في نظرة العالم الخارجي إلينا».

نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بعد توافق الآراء على قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمَّت في عضويتها مصر والبرتغال، وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.

ورحَّب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.